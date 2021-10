Il problema sta in mezzo. Perché se la Juventus ha ritrovato la solidità difensiva e, nonostante le assenze di Dybala e Morata, riesce comunque a trovare soluzioni offensive, le lacune ormai evidenziate da qualche stagione sono a centrocampo. Con Sarri prima, Pirlo poi e Allegri adesso, la Juventus fatica a trovare la soluzione migliore. Anche quest'anno non si sa quale sia il centrocampo ideale di Allegri che ha cambiato spesso, alternando i suoi uomini, ma senza mai trovare continuità. Finora tra i tanti emerge solo l'ultimo arrivato, Manuel Locatelli. Si è integrato perfettamente grazie anche alla splendida avventura in Nazionale. Lì il gruppo storico juventino ha imparato a conoscerlo e apprezzarlo e di certo questo ne ha favorito l’immediato inserimento. Ma Locatelli ovviamente ci ha messo del suo e ha convinto immediatamente Allegri. E i numeri sono dalla sua parte. È l’unico centrocampista ad aver giocato tutte le nove partite ufficiali in campionato e Champions, sette da titolare. Ed è anche l’unico dei centrocampisti ad aver trovato il gol, 2 pesantissimi. Quello del 3-1 contro la Samp in un momento delicato della partita e, soprattutto, quello che ha deciso il derby. Non solo lì davanti è risultato decisivo, ma anche in fase difensiva sta dando un apporto straordinario, diventando, di fatto, l’equilibratore della squadra. Se Locatelli è certamente la nota positiva, Allegri deve fare i conti con la discontinuità di Rabiot e Bentancur, con il rendimento a dir poco insufficiente di McKennie e con i soliti problemi fisici di Ramsey, in attesa della completa guarigione di Arthur da cui la Juventus si aspetta molto di più rispetto alla stagione scorsa. Solo trovando la giusta formula a centrocampo la Juventus può recuperare una classifica complicata. E visto che alla ripresa ci saranno la Roma e poi l’Inter, Allegri questa formula deve trovarla in fretta.