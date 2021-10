Dopo l’espulsione contro il Bologna, per il difensore biancoceleste è arrivata la squalifica di due giornate che lo costringerà ai box per i match contro Inter e Verona. Il calciatore ha voluto chiedere scusa con un video su Instagram: "Mi dispiace non poter aiutare i miei compagni, mi spiace per il mister e per voi tifosi. Per quanto riguarda il gesto brutto che ho fatto in campo chiedo nuovamente scusa. Non è da me. Per questo motivo ho deciso di automultarmi devolvendo in beneficienza una somma di denaro"