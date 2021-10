L'infortunio nei secondi finali della gara persa contro il Napoli, le lacrime di dolore in attesa del fischio conclusivo dell’incontro che fin da subito non hanno fatto presagire nulla di incoraggiante, ora per Bartolmiej Dragowski arriva anche la diagnosi ufficiale. "ACF Fiorentina comunica che il calciatore Bartlomiej Dragowski, rientrato ieri sera dal ritiro della Nazionale polacca, è stato sottoposto in data odierna ad ulteriori accertamenti che hanno evidenziato una lesione di secondo grado della giunzione miotendinea del retto femorale della coscia destra . Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico riabilitativo e le sue condizioni verranno rivalutate nel corso dei prossimi giorni", si legge nel report medico pubblicato dalla Fiorentina sul proprio sito web.

I tempi di recupero

approfondimento

Vlahovic-Fiorentina: tutte le cifre della rottura

Un infortunio abbastanza serio, che costringerà Dragowski – rientrato a Firenze dopo aver risposto alla chiamata della nazionale polacca – ai box per un periodo compreso fra le 4 e le 6 settimane. Nei prossimi 30 giorni la Fiorentina giocherà in campionato contro Venezia, Cagliari, Lazio, Spezia e Juventus. L’obiettivo in casa Viola è quello di riavere nuovamente a disposizione Dragowski subito dopo la sosta per la gara contro il Milan, in calendario il prossimo 20 novembre. A sostituirlo tra i pali della porta della Fiorentina sarà Pietro Terracciano.