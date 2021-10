Vlahovic-Fiorentina: tutte le cifre della rottura

Il comunicato firmato dal presidente Commisso ha chiuso alla possibilità di rinnovare il contratto con l'attaccante, in scadenza il 30 giugno 2023. Ecco le cifre proposte dalla Fiorentina e le richieste dell'entourage del calciatore, che hanno portato al fallimento della trattativa. E ora si apre l'ipotesi cessione già a gennaio? VLAHOVIC-FIORENTINA, IL COMUNICATO DELLA ROTTURA Condividi:

Il comunicato firmato dal presidente Rocco Commisso chiude le porte a un futuro di Dusan Vlahovic con la maglia della Fiorentina oltre la scadenza di contratto fissata al 30 giugno 2023. "Ogni nostro tentativo e ogni nostro sforzo non è stato premiato. Individueremo a breve soluzioni fattibili e adeguate per proseguire al meglio questa nuova ed entusiasmante stagione", così si è espresso il numero uno viola, annunciando di fatto il fallimento della trattativa per il rinnovo di Vlahovic. Ma come si è arrivati a questa rottura? Ecco le cifre proposte dalla Fiorentina e le richieste effettuate dall'entourage del calciatore che hanno fatto saltare ogni possibilità di accordo.

La proposta della Fiorentina La Fiorentina ha proposto a Dusan Vlahovic un rinnovo di contratto a 4 milioni di euro per il primo anno più altre 4 stagioni a 4 milioni di euro più 1 di bonus (più ulteriori 3 milioni di euro di commissioni riconosciute all'entourage come bonus alla firma), per un totale quindi di 20 milioni più 4 di bonus. Inoltre, il club viola avrebbe concesso una clausola rescissoria fissata a 75 milioni di euro, come possibile via d'uscita in caso di offerta importante pervenuta da un club di livello internazionale nel corso delle prossime quattro stagioni.

Le richieste dell'entourage di Vlahovic Cifre che non hanno trovato d'accordo l'entourage di Dusan Vlahovic, che ha richiesto un rinnovo di contratto a 5 milioni di euro più 1 di bonus al primo anno e a 6 milioni per i tre anni successivi, per un totale quindi di 23 milioni di euro più 1 di bonus. Inoltre, i procuratori del calciatore hanno richiesto 5 milioni di commissioni come bonus alla firma, un mandato esclusivo di vendita nelle prossime stagioni e un 10% sulla futura rivendita (che essa fosse sulla clausola rescissoria oppure sull'eventuale cifra della cessione).