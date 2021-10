Il presidente della Lazio ha inviato una lettera di diffida, in cui richiede l'immediato reintegro in Consiglio federale. E aggiunge: "Questa vale quale formale costituzione in mora per tutti danni". La risposta della FIGC: "Basta mistificazioni, la sua colpevolezza è stata accertata"

Non si placa il braccio di ferro tra Claudio Lotito e Gabriele Gravina. Il presidente della Lazio, dopo essere stato allontanato dal numero uno della FIGC in occasione dell'ultimo Consiglio Federale, ha presentato una lettera di diffida diretta allo stesso Gravina, al presidente della Lega, Paolo Dal Pino, e a tutti gli altri componenti dell'assemblea. In questa lettera Lotito invita "alla presa d’atto della decisione del Collegio di garanzia presso il Coni" che, secondo il presidente della Lazio, cassa le sanzioni emesse dalla Corte federale d'appello. Lotito poi aggiunge: "Questa vale quale formale costituzione in mora per tutti i danni". Alla lettera il presidente biancoceleste ha allegato anche il parere legale del professor Bruno Sassani, ordinario di Diritto processuale civile nell’Università di Roma 'Tor Vergata'.