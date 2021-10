Allo JTC i bianconeri battono al 93' la formazione di Moreno Longo, decisivi i due giovani Maressa e Chibozo. Ottime risposte da Arthur e Kaio Jorge entrambi in campo per più di un'ora di gioco Condividi:

JUVENTUS-ALESSANDRIA 2-1 39' Maressa (J), 90' Corazza (A), 93' Chibozo JUVENTUS (4-3-3): Perin (46' Pinsoglio); De Sciglio (81' Savona), Stramaccioni (63' Fiumanò), Rugani, Pellegrini; Arthur (63' Bonetti), Zuelli (63' Ledonne), Maressa (63' Turicchia); Akè (63' Leo), Soulè (63' Hasa), Kaio Jorge (63' Chibozo). Allenatore: Allegri. A disposizione: Israel, Citi, Rouhi, Nzouango ALESSANDRIA (3-4-1-2): Pisseri (46' Crisanto); Parodi, Benedetti (46' Di Gennaro), Prestia; Mustacchio (46' Pierozzi), Palazzi (46' Chiarello), Casarini (68' Speranza), Beghetto (46' Lunetta); Orlando; Marconi (62' Corazza), Kolaj (46' Palombi). Allenatore: Longo A disposizione: Pellegrini, Arrighini, Gerace, Mantovani, Celesia

Juventus, segnali da Arthur e Kaio Jorge leggi anche Juve in giallo nel 22/23? Le prime anticipazioni Vittoria in amichevole per la Juventus di Massimiliano Allegri, che in attesa della ripresa del campionato ha avuto l'opportunità di confrontarsi con l'Alessandria, squadra di Serie B allenata da Moreno Longo. Alla Continassa i bianconeri di Massimiliano Allegri hanno avuto la meglio sui grigi per due reti a uno, entrambe realizzate da due ragazzi della formazione Primavera, Maressa e Chibozo. Tanto spazio per i giovani nei 90 minuti dello JTC, con Allegri che ha avuto l'opportunità di vedere all'opera Arthur e Kaio Jorge: entrambi i brasiliani sono rimasti in campo per 63 minuti. L'ex centrocampista del Barcellona ha mostrato di essere al centro del gioco, mentre l'ex attaccante del Santos ha sfiorato il gol in un paio di occasioni.

Maressa e Chibozo in copertina Nel primo tempo, dopo tre occasioni interessanti con un tiro di Kaio Jorge, un colpo di testa di Rugani e una punizione di Luca Pellegrini, a sbloccare l'incontro ci pensa Tommaso Maressa: al 39' il centrocampista classe 2004 della formazione Primavera, su servizio di Soule piazza il pallone sotto l'incrocio dei pali con un destro a giro di prima intenzione, realizzando così il suo primo gol tra i grandi. Nella ripresa entrambe le squadre cambiano molto e la Juve rischia di raddoppiare: al 56' Maressa colpisce il palo mentre all'84' Hasa si rende pericoloso ma non riesce a trovare il gol. Al 90' è l'Alessandria a pareggiare: sugli sviluppi di un calcio d'angolo Corazza raccoglie una spizzata di testa di un suo compagno e a tu per tu con Pinsoglio riesce a realizzare il gol dell'1-1. Quando la partita sembrava essere destinata a un pareggio arriva il gol del 2-1: al 93' Chibozo ruba palla a Mantovani, supera Parodi e dalla linea di fondo trova un pallonetto che sfiora la traversa e si insacca in rete.