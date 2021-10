L'allenatore del Milan ha ricevuto il premio dedicato ad Astori da parte dell'Ussi Sardegna. Ed ha ricordato lo sfortunato giocatore in una lunga intervista in onda su Sky Sport 24. "Davide lo porto dentro di me, era una persona speciale"

Nei giorni scorsi, in occasione dei premi USSI Sardegna, Stefano Pioli ha ricevuto il premio "Davide Astori" dalle mani dei genitori di Davide. E' stato l'ocassione per una lunga chiacchierata, nel ricordo del capitano della Fiorentina, con Federica Masolin.

Il condottiero

"Davide era il condottiero della squadra- ricorda Stefano Pioli- era riconosciuto da tutti, da me in primis che ero il suo allenatore e soprattutto dai suoi compagni come il vero condottiero morale e tecnico della squadra".

Davide era il mio punto di riferimento. Ci siamo appoggiati a vicenda

"E’ un onore vincere questo premio: è chiaro che il ricordo di Davide è dentro di me perché stiamo parlando di un ragazzo che nella sua semplicità era una persona speciale. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo, purtroppo per poco tempo, ma è stato un capitano, un condottiero, che mi ha insegnato tanto. Il nostro è stato un rapporto vero, concreto, tra allenatore e capitano, persona di riferimento all’interno del gruppo che all’epoca era molto nuovo, con tanti giocatori arrivati da altre esperienze, tanti stranieri. Davide era il mio punto di riferimento per cercare di dare un’idea, non solamente di gioco, ma una cultura del lavoro. Ci siamo appoggiati a vicenda, ho trovato una persona molto serena, curiosa, generosa".