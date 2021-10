Il centrocampista nerazzurro risponde alla domande dei tifosi sul profilo Instagram del club: "Con Brozovic ho un rapporto speciale, ho scelto la 23 per LeBron. Alla Fiorentina il gol più bello, mi sono sempre ispirato a Stankovic"

Filo diretto con i tifosi, tramite il profilo Instagram dell' Inter Nicolò Barella – fresco di gol con la Nazionale azzurra nel successo contro il Belgio in Nations League – ha risposto alle domande che gli hanno rivolto i sostenitori nerazzurri . Dal rapporto con alcuni compagni di squadra a tante curiosità extracalcistiche: il centrocampista dell'Inter, sempre più beniamino dei tifosi, svela alcuni particolari che non riguardano solo il terreno di gioco.

Il gol più bello (fino a ora)?

"Penso sia stato quello con la Fiorentina in Coppa Italia perché era il più difficile per coordinazione, sono contento sia andata all'angolino"

Bare dove sei?

"Come rispondo sempre a Brozovic sono qua. Quello non mi vuole proprio lasciare in pace…"

Che musica ascolti?

"Ascolto un po' di rap soprattutto italiano e poi, visto che ormai sono papà di tre bimbe, canzoni per bambini"

Com'è nato il tuo rapporto con Brozovic?

"È un rapporto nato in maniera naturale. Siamo due persone dirette e vere, quindi ci piace stare insieme, ridere, scherzare e divertirci"

Il tuogiocatore Nba preferito dopo LeBron James?

"Carmelo Anthony, mi piace molto la sua eleganza"

Il film preferito?

"Più che un film ho una serie preferita che è Vikings, la prima che ho seguito con continuità"

Perché hai scelto il numero 23?

"Ho sempre avuto il numero 18, ma quando sono arrivato all'Inter lo aveva Asamoah, quindi ho dovuto virare su un altro numero e ho scelto il 23 perché è il numero del mio idolo LeBron"

A quale leggenda interista ti ispiri?

"Uno dei miei idoli era Dejan Stankovic, mi è sempre piaciuto come giocatore e ho sempre cercato di prendere il meglio da lui e cercare di fare bene come ha fatto lui con l'Inter"

Chi è il più simpatico nello spogliatoio?

"Devo dire che ci sono tante persone simpatiche, sicuramente Dimarco è uno che nel gruppo ci sa stare alla grande. Sono contento sia tornato con noi".