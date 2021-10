5/14 ©IPA/Fotogramma

FRANCK KESSIÉ (Milan, scadenza 2022)



Come noto la trattativa è in standby, esattamente come in estate. I contatti ci sono stati, ma non i passi in avanti: il Milan ha fatto un'offerta importante (circa 6,5 milioni di euro più bonus), ma Kessié ha delle richieste economiche giudicate altissime dal club. Al momento non ci sono le condizioni per venirsi incontro: qualora la posizione di Franck non dovesse cambiare, il Milan continuerà nel dialogo per cercare un accordo fino alla fine e, come successo con Donnarumma e Calhanoglu, non mancherà di schierarlo in campo