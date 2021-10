Superata la preoccupazione per Lautaro Martinez, in campo per 65’ nel successo per 3-0 dell’Argentina contro l’Uruguay dopo aver saltato la precedente gara contro il Paragauay in via precauzionale dopo un affaticamento muscolare, in casa Inter adesso le attenzioni sono rivolte alle condizioni fisiche di Joaquin Correa. L’attaccante, che ha sostituto Lautaro a partita in corso con l'Uruguay, questo martedì ha svolto allenamento differenziato secondo quanto riporta l'emittente argentina Tyc Sport. Dalle prime verifiche, dovrebbe trattarsi di un semplice affaticamento muscolare. Il giocatore per il momento resta con l'Argentina in attesa dell'esito degli esami e poi si valuterà se modificare il programma. La sua presenza per la gara contro la Lazio, in programma sabato alle 18 all’Olimpico, è chiaramente tutta da verificare.