Battere la Roma per allungare la striscia di vittorie consecutive (ora a quote tre gare) e svoltare dopo un avvio di stagione complicato. Per farlo la Juventus di Allegri punta anche a recuperare gli infortunati e in questo senso sembrano arrivare notizie confortanti da Paulo Dybala : l’argentino, infatti, sta lavorando per rientrare e potrebbe essere nell’elenco dei convocati già a partire dalla sfida contro la Roma , posticipo domenicale dell’ottava giornata di campionato. Dybala, ricordiamo, ha accuso un problema muscolare nei primi minuti della sfida contro la Sampdoria dello scorso 26 settembre, gara sbloccata proprio da una sua rete. Ora la luce in fondo al tunnel, con il rientro tra i convocati sempre più vicino.

Morata già corre, Inter nel mirino. McKennie in dubbio con la Roma

Capitolo Morata. Lo spagnolo, anche lui infortunatosi a livello muscolare nella gara contro la Sampdoria, sarebbe dovuto rientrare a fine mese, ma le sue condizioni sono in miglioramento tanto che ha già ripreso a correre. L’obiettivo per l’attaccante bianconero è quello di tornare a disposizione di Max Allegri già per la sfida contro l’Inter in programma a San Siro il prossimo 24 ottobre. Per quanto riguarda la gara contro la Roma di domenica sera resta sempre in dubbio la presenza di Weston McKennie: il centrocampista americano, che ha saltato la sfida contro il Panama causa affaticamento muscolare, resterà ancora in Usa con la propria nazionale e rientrerà in Italia solo 24 ore prima della gara dello Stadium. Certa, invece, l’indisponibilità di Rabiot: il francese infatti è risultato positivo al Covid mentre era in ritiro con la propria nazionale.