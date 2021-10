13/17 ©LaPresse

TRE COME TRIPLETE



Le strade di José e della Juventus si separano per otto anni, ritrovandosi in Europa con lo Special One alla guida dei Red Devils. Quasi un decennio, vero, ma Mourinho non perde occasione per rinfrescare la memoria ai tifosi bianconeri che lo fischiano a Old Trafford. Ecco le tre dita dal chiaro significato: "Loro hanno dei problemi col mio Triplete all’Inter - spiegò José -, ma io l’ho vinto e loro non ancora. Anche se hanno tutto il potenziale per farlo. Mi hanno insultato per via di quei ricordi che per loro sono negativi"