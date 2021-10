Lo svedese ha lavorato a parte come da programma, mercoledì o giovedì potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo. Solo dopo il suo rientro a pieno regime Pioli deciderà se inserirlo o meno tra i convocati per il Verona

La sfida con il Verona nel mirino, a Milanello si continua a lavorare in vista della gara di San Siro in programma sabato sera, la prima dopo la sosta. Un match per il quale è ancora in dubbio la presenza di Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese del Milan – che sta smaltendo il problema al tendine d’Achille che lo ha tenuto ai box dalla gara con la Lazio in avanti – martedì ha svolto allenamento differenziato come da programma; nelle prossime ore si valuteranno le sue condizioni e si deciderà se farlo rientrare in gruppo tra mercoledì o giovedì. Solo in base all’evoluzione della situazione, Pioli deciderà se inserirlo o meno tra i convocati per la gara di campionato di sabato sera contro il Verona.