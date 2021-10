Pellegrini ha la febbre, ma con la Juve ci sarà

Mourinho in apprensione per le condizioni di Lorenzo Pellegrini, rientrato con la febbre dagli impegni con la Nazionale. Ma la fase acuta dell'influenza è passata, c'è il tempo per recuperarlo in vista della gara contro la Juventus

La ripresa del campionato, dopo la sosta per le nazionali, si avvicina e domenica sera è in programma uno dei big match dell'ottava giornata, quello che si disputerà all'Allianz Stadium tra Juventus e Roma. A mettere in apprensione Mourinho, nelle ultime ore, ci ha pensato Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista giallorosso è rientrato con la febbre dagli impegni in Nations League con l'Italia di Roberto Mancini, in cui ha segnato anche un gol con la Spagna giocando poi da titolare contro il Belgio. Ma la fase acuta dell'influenza è passata e quindi c'è ottimismo riguardo il suo pieno recupero in vista della gara contro la Juventus. Mancano ancora cinque giorni alla partita, c'è quindi tutto il tempo per ristabilirsi ed essere al top per la sfida dell'Allianz Stadium.