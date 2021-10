La Salernitana si appresta ad affrontare un ciclo di partite molto importante, dopo aver centrato la prima vittoria in campionato nell'ultimo turno contro il Genoa. I granata se la vedranno infatti nelle prossime tre giornate con Spezia, Empoli e Venezia, per quelli che a tutti gli effetti possono già essere definitivi come scontri diretti in zona salvezza. Castori li dovrà però affrontare senza Franck Ribery, che nel corso dell'allenamento del lunedì ha riportato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra con interessamento del malleolo: le condizioni del francese verranno valutate con maggiore attenzione nelle prossime ore, ma l'infortunio dovrebbe tenerlo ai box fino alla fine del mese di ottobre. Il suo rientro potrebbe essere previsto per la gara del 31 ottobre contro il Napoli oppure per quella successiva sul campo della Lazio.