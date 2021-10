Rese note le designazioni per l'8^ giornata di Serie A. A Daniele Orsato la sfida dello Stadium tra Juventus e Roma. C'è Irrati all'Olimpico per Lazio-Inter. Prontera per la sfida tra Milan e Verona, in Napoli-Torino fischia Sacchi

Sarà Daniele Orsato l'arbitro di Juventus-Roma, partita in calendario domenica 17 ottobre alle 20:45 allo Stadium. La Serie A tornerà in campo nel fine settimana dopo la pausa per le nazionali- Per un altro dei big match dell'8^ giornata di campionato, Lazio-Inter di sabato 16 ottobre alle 18, è stato scelto Irrati, mentre la partita tra la capolista Napoli e il Torino, in programma domenica alle 18, sarà diretta da Sacchi. Prontera è l'arbitro designato per Milan-Verona di sabato sera. Di seguito tutte le designazioni arbitrali per il prossimo turno.