Serie A, la diretta gol LIVE

Genoa-Sassuolo, le scelte dei due allenatori

Nel Genoa Ballardini sceglie il 352 come sistema di gioco. Davanti Pandev e Destro. Esordio assoluto per il messicano Vasquez in difesa. Rovella, Badelj e Touré in mezzo al campo. Nel Sassuolo out Boga e Traoré: nei tre trequartisti (con Berardi e Djuricic sicuri del posto) c'è Raspadori, mentre l'ex Scamacca fa la prima punta.