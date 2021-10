Un anno dopo il volo inaugurale, l’aereo biancoceleste resta a terra. Non si sono concluse con un epilogo positivo le trattative per il rinnovo del contratto con la compagnia aerea bulgara TayaranJet, che aveva fornito un Boeing 737-300 Classic al club

L'aereo della Lazio d'ora in poi resterà a terra. Come anticipato dal quotidiano La Repubblica, il club biancoceleste non potrà più contare per i suoi spostamenti sul velivolo - un Boeing 737-300 - creato appositamente per la squadra e utilizzato nel corso dell'ultimo anno. Ma cos'è successo?

Mancato accordo con Tayaranjet

La Lazio tornerà a viaggiare su aerei di linea a causa del mancato accordo tra la società biancoceleste e la compagnia bulgara Tayaranjet. Una situazione che che spiega anche gli ultimi spostamenti della squadra con in treano o con arei di altre compagnie.