Intervento perfettamente riuscito per Mike Maignan. Il portiere del Milan è stato operato quest'oggi in artroscopia per risolvere la sintomatologia dolorosa al polso sinistro con la quale conviveva dalla gara di Champions League contro il Liverpool dello scorso 15 settembre. Operazione andata bene per il francese, che però dovrà rimanere lontano dai campi di gioco per 10 settimane. È questa infatti la prima diagnosi post intervento sui tempi di recupero del classe 1995 arrivato la scorsa estate dal Lille: Maignan tornerà dunque a disposizione di Pioli nel 2022.