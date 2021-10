Il difensore francese è risultato positivo al coronavirus al ritorno dagli impegni con la sua nazionale: "Theo è risultato positivo ad un tampone effettuato a domicilio - si legge nel comunicato ufficiale del Milan - le autorità sanitarie competenti sono state informate e il calciatore sta bene". Pioli in emergenza per la sfida al Verona di sabato sera

Il contagio al ritorno dalla nazionale

leggi anche

Rabiot positivo al Covid, salta Francia-Spagna

Theo Hernandez era stato convocato dal ct francese Didier Deschamps per gli impegni della Francia in Nations League, competizione vinta dalla nazionale transalpina. Theo aveva giocato da titolare le sfide vinte contro Belgio e Spagna, segnando anche il decisivo gol del 3-2 in semifinale. Non è l'unico giocatore di Serie A risultato positivo al Covid in questi giorni: il suo connazionale Adrien Rabiot della Juventus era stato costretto a lasciare il ritiro della Francia sabato per lo stesso motivo.