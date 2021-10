Altro infortunio in casa il Milan , questa volta a fermarsi è Mike Maignan . Il portiere classe 1995 lamenta un dolore al polso sinistro , un problema che si porta dietro dalla partita di Champions League contro il Liverpool e che poi ha gestito con lo staff medico rossonero in occasione delle successive cinque gare. Al rientro dall'impegno con la Nazionale, dopo la vittoria della Nations League, il portiere sentiva ancora dolore ed è stato sottoposto a una risonanza, che ha evidenziato la necessità di procederà a un intervento in artroscopia , che verrà effettuato nella giornata di mercoledì. A comunicarlo è stata la stessa società rossonera: "Il persistere di una sintomatologia dolorosa al polso sinistro di Mike Maignan impone, dopo parere specialistico, una artroscopia che verrà eseguita domani dal Professor Loris Pegoli", questa la nota ufficiale divulgata dal Milan e riguardante le condizioni del portiere francese.

Bisogna ancora attendere per capire esattamente quale sarà la durata dello stop a cui sarà costretto Maignan. Tanto dipenderà dall'intervento, solo in quell'occasione si capirà esattamente qual è la problematica. Ma, trattandosi di un portiere, c'è grande preoccupazione in casa Milan. Tra campionato e Champions League, la squadra di Pioli avrà un calendario molto fitto nelle prossime settimane, con ben sette impegni ravvicinati. C'è anche il rischio che Maignan debba restare fuori un mese , rientrando quindi dopo la prossima sosta per le nazionali e saltando l'intero ciclo di partite che il Milan dovrà affrontare a cavallo tra ottobre e novembre.

I prossimi impegni: pronto Tatarusanu

leggi anche

Altro stop per Messias: lesione al retto femorale

Calendario fitto, quindi, per il Milan. La squadra di Pioli giocherà sabato contro il Verona, poi sfiderà il Porto in Champions League e in campionato Bologna, Torino e Roma. Il mese di novembre inizierà con il ritorno contro il Porto, poi ci sarà il derby contro l'Inter a chiudere questo ciclo di gare prima della prossima sosta per le nazionali. Maignan potrebbe saltarle tutte ma, in attesa di capire esattamente quali saranno i tempi di recupero del portiere francese, si scalda Ciprian Tatarusanu. Sarà il classe 1986 rumeno a difendere i pali della porta del Milan in questa gare, a meno che la società rossonera non voglia intervenire sul mercato per regalare a Pioli un'alternativa. Tra gli svincolati c'è ancora Antonio Mirante, da settimane nel mirino dello Spezia e da tempo vicino alla società bianconera, con la quale però non ha ancora firmato.