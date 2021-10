Altro positivo in Serie A: si tratta di Arkadiusz Reca, esterno sinistro dello Spezia. Il classe 1995, in prestito al club ligure dall'Atalanta, ha avuto lievi sintomi influenzali negli ultimi giorni e, dopo aver effettuato il tampone, ha scoperto di aver contratto il Covid. Reca ha giocato fin qui appena 4 minuti in questa stagione, alla terza giornata contro l'Udinese. Successivamente è stato fuori a causa di un problema muscolare, che lo ha costretto a saltare le sfide contro Venezia, Juventus, Milan e Verona. Per questo motivo, come comunicato anche dalla stessa società, non è venuto a contatto con altri compagni di squadra e, dopo la notizia della positività, è in isolamento.