Le probabili formazioni dell' 8^ giornata

Tutti gli aggiornamenti sulle probabili formazioni direttamente dagli inviati di Sky Sport. Lazio con Immobile recuperato. Inzaghi aspetta Lautaro: se starà bene giocherà dall'inizio. Milan con Ibra in gruppo ma Pioli ha un po' di assenti illustri. Dybala parte dalla panchina mentre a Roma si prova il recupero di Abraham. Rebus sudamericani per un po' di squadre PROBABILI FORMAZIONI 8^ GIORNATA - I 'CAMPETTI'

Condividi:

La prima cosa da fare di ritorno dal letargo è sempre la stessa: verificare chi torna e chi è ancora ai box. Spesso, nelle passate settimane, si è detto e scritto “torna dopo la sosta”. Ora che le lunghe giornate senza Serie A (e fantacalcio) sono passate vediamo se quei rientri sono in linea con quanto promesso. Gli impegni extra campionato hanno portato notizie (sia buone che non) e quindi dobbiamo come sempre affidarci al sempre prezioso lavoro degli inviati di Sky Sport. La nostra squadra ha già le antenne dritte per captare e riportarci ogni notizia. Vediamo quindi come siamo messi al rientro dalla pausa. Ecco il nostro consueto giro dai ritiri di Serie A



SPEZIA-SALERNITANA, sabato ore 15 Spezia, Nzola favorito. Bastoni squalificato Verifiche dei vari nazionali, come del resto per tutte le squadre, e qualche cambio forzato per lo Spezia. Sicuri assenti saranno Bastoni (squalificato), Reca (positivo al COVID-19) e Bourabia. Ci sono stati un paio di rientri in gruppo mentre resta in dubbio Erlic. Ballottaggio in porta con Provedel che insidia Zoet. Manaj è reduce dai 90 minuti giocati contro la Polonia e quindi Nzola parte leggermente avanti nelle gerarchie di questa settimana. Sulla corsia esterna sinistra pronto Ferrer. Amian giovedì ha svolto lavoro differenziato. Salernitana, infermeria quasi al completo Non è una buona ripresa delle operazioni in quel di Salerno: la notizia di qualche giorno fa riguardava Ribery che è alle prese con un problema muscolare. Durante la sosta Gyomber, Ranieri e Ruggeri hanno svolto programmi di recupero specifici mentre Capezzi e Lassana Coulibaly saranno assenti certi. Bonazzoli ha un problema alla gamba destra che gli aveva fatto finire anzitempo una seduta d’allenamento. Stop anche per Bogdan e Obi con quest’ultimo che però ha smaltito un lieve problema alla caviglia. Rientro in gruppo anche per Gondo. Se Ribery non dovesse farcela, pronto Kastanos

LAZIO-INTER, sabato ore 18 Lazio, Patric per Acerbi. Immobile ci sarà Reunion Inzaghi ritrova Immobile e quel legame così forte Il grosso punto di domanda riguardava Ciro Immobile. Il tempo passato è voluto dato che negli ultimi giorni “Re Ciro” ha svolto regolarmente le sedute con i compagni e quindi possiamo inquadrarlo come pienamente recuperato e pronto per tornare nell’XI titolare. Anche Zaccagni è abile e arruolabile. Centrocampo e attacco quindi saranno quelli che tutti ci aspettiamo mentre in difesa Marusic è favorito a destra mentre Patric è avanti nel ballottaggio con Radu per sostituire lo squalificato Acerbi Inter, Correa sta bene. Sensi in gruppo Dal Sudamerica era rimbalzata la notizia di un Correa a mezzo servizio: il “Tucu” però si è pienamente ristabilito e l’unica preoccupazione riguarda il jet-lag e il periodo senza allenamento con i compagni. L’attaccante per ora resta dietro a Lautaro (Dzeko è titolarissimo) che è dato per titolare qualora non arrivassero brutte notizie dal Sudamerica. L'opzione B è rappresentata da un Perisic più avanzato. In mediana da verificare Calhanoglu, rientrato non al meglio. Pronto nel caso Gagliardini. Soliti duelli sulle corsie esterne con Darmian e Perisic in leggero vantaggio. Col croato eventuale attaccante, a sinistra toccherebbe a Dimarco. Rientro in gruppo per Stefano Sensi

MILAN-VERONA, sabato ore 20:45 Milan, Theo positivo. Ibra in gruppo. “Tata” in porta Il parere Maldini: "Mondiali ogni due anni, un errore" Un risentimento all’adduttore accusato contro la Spagna ha impedito a Calabria di proseguire l’avventura in Nations League chiusa dall’Italia al terzo posto. Lo status del difensore però è cambiato quasi subito dato che l’infortunio è stato derubricato a “semplice” affaticamento. Sarà quindi disponibile contro il Verona mentre in porta toccherà a Tatarusanu visto che Maignan si è operato al polso e tornerà nel 2022. Altra tegola: Theo Hernandez è positivo al COVID-19. Al suo posto Ballo Touré. Davanti torna a disposizione Giroud ma resta favorito Rebic. Capitolo Ibra: lo svedese è tornato a lavorare con i compagni così come Krunic. Entrambi quindi dovrebbero essere convocati

Verona, Faraoni recuperato. Veloso titolare? Tra i pochi (?) allenatori che non possono lamentarsi per ciò che è successo di negativo durante la sosta c’è Igor Tudor. L’impegno in casa del Milan non sarà semplice ma il tecnico ha recuperato Faraoni mentre Frabotta resta ai box anche se la sua situazione pare essere migliorata. L’attacco per ora non si cambia con Barak e Caprari a supporto di Simeone mentre in mediana ci sono meno certezze. Tameze e Hongla non hanno ancora dato le giuste garanzie. Veloso sta bene e potrebbe rappresentare la vera sorpresa nell’XI titolare gialloblù

CAGLIARI-SAMPDORIA, domenica ore 12:30 Cagliari, a rischio in tre Gli impegni delle varie nazionali potrebbero influire non poco sull’XI titolare della squadra di Mazzarri. Il tecnico rossoblù avrà infatti i vari Caceres, Godin e Nandez di rientro a poche ore dalla sfida di pranzo della domenica e sul loro impiego c’è un grosso punto di domanda. Tornati in gruppo invece sia Dalbert che Farias. Con Walukiewicz ancora indisponibile occhio alle chance di Altare là dietro. E' recuperato anche Ceppitelli che però dovrebbe partire dalla panchina. A destra invece si candida Zappa qualora Nandez non fosse al 100%. Davanti invece coppia Keita-Joao Pedro confermata Sampdoria, Damsgaard ko Un problema al ginocchio rimediato in nazionale ha fatto scattare l’allarme: non è passato molto tempo prima che arrivasse la conferma della sua indisponibilità per (almeno) la sfida in Sardegna. Assenti sicuri anche Verre e Vieira. Davanti ci saranno ancora Quagliarella e Caputo ma i blucerchiati hanno recuperato Gabbiadini che quindi rappresenta un’alternativa a gara in corso. Il jolly in fascia, senza Damsgaard, potrebbe essere Thorsby oppure l’avanzamento di uno tra Augello e Murru

EMPOLI-ATALANTA, domenica ore 15 Empoli, Pinamonti e Ricci recuperabili? Tempo di ritorni per l’Empoli che potrà contare sui rientri di Fiamozzi e Tonelli. Solo il secondo però ha ottime possibilità di essere presente nell’XI titolare anti-Atalanta. Sia Pinamonti che Ricci hanno avuto qualche problema ma tutti e due contano di poter almeno essere disponibili per la panchina. Di Francesco è punto fermo dell’attacco. Il suo compagno di reparto potrebbe essere Cutrone con Mancuso che però non è tagliato fuori dal ballottaggio. In mediana ci sono anche buone chance per Stulac e/o Bandinelli Atalanta, 4 assenti per Gasperini L’ultimo in ordine di tempo è stato Djimsiti ma va verificato anche Toloi. Oltre a Gosens, Pessina e Hateboer, Gasperini non potrà contare sul difensore albanese che si è infortunato con la sua nazionale. Frattura dell’avanbraccio destro e stop di almeno 4 settimane. Difesa guidata da Palomino e Demiral con la terza maglia che finirà quasi sicuramente sulle spalle del recuperato Toloi a meno che Gasp non passi a 4 dietro. In porta c'è ancora Musso in vantaggio su Sportiello nonostante il rientro last minute. Al centro Koopmeiners potrebbe tornare nella formazione di partenza mentre in attacco Muriel è in pole su Zapata. Non ancora tagliato fuori dalla titolarità Ilicic



GENOA-SASSUOLO, domenica ore 15 Genoa, un po’ di rientri e uno stop per Ballardini Brutte notizie per la difesa rossoblù. Nikola Maksimovic infatti sarà indisponibile a causa di una lesione di secondo grado del retto femorale. Capitan Criscito invece può essere già definito recuperato: la distorsione alla caviglia non è stata così preoccupante e il goleador di Ballardini, salvo soprese, ci sarà. Tornano anche Caicedo, Biraschi e Destro che dopo aver svolto lavoro differenziato, si sono riuniti al gruppo squadra. L’attaccante di Ascoli Piceno viaggia quindi verso una maglia da titolare. In mediana invece qualche ballottaggio in più: Kallon pare favorito come trequartista esterno di destra ma per ora la sua titolarità non è così certa Sassuolo, indisponibile il solo Obiang Una sola presenza nell’infermeria neroverde: Dionisi non potrà contare solo si Obiang. Per il resto, stanchezza a parte dei nazionali, il Sassuolo probabilmente schiererà la formazione più utilizzata di questa prima parte di stagione. Davanti Raspadori è in vantaggio su Scamacca. Il trio di trequartisti non dovrebbe riservare sorprese e quindi dentro Berardi, Djuricic e Boga. In difesa invece ballottaggio Toljan-Muldur mentre sul versante sinistro è in netto vantaggio Rogerio

UDINESE-BOLOGNA, domenica ore 15 Udinese, si rivede Pussetto Anche in casa bianconera la pausa ha riportato in gruppo gente che doveva recuperare. In settimana si sono infatti rivisti con la squadra Jajalo, Deulofeu e Pussetto. Qualche nazionale dovrà essere verificato al proprio rientro ma in linea di massima non ci dovrebbero essere grosse sorprese di formazione. In attacco favorito Beto, difesa sempre retta dal trio Becao-Nuytinck-Samir. In mediana invece qualche ballottaggio con Arslan che se la gioca con Makengo e con Udogie che si deve difendere dall’attacco di Stryger Larsen Bologna, Bonifazi out Problemi in difesa per Sinisa Mihajlovic che dovrà fare a meno per Bonifazi. Il centrale azzurro rischia un mese di stop dopo essersi bloccato in allenamento a inizio settimana. Andrà quindi a mancare un’alternativa al trio Soumaoro, Medel (che tornerà a poche ore dal match) e Theate: nelle prove tattiche è stato provato anche Binks ma salvo sorprese quest’ultimo partirà dalla panchina. Da verificare anche Arnautovic ma come accaduto nelle ultime settimane, l’attaccante sarà chiamato all’extra lavoro fisico e non si tirerà indietro

NAPOLI-TORINO, domenica ore 18 Napoli, Ospina e Lozano ‘pagano’ il rientro last minute? Il viaggio intercontinentale e l’arrivo a poco più di un giorno dalla sfida contro il Toro potrebbero rappresentare un problema per Lozano e Ospina. Spalletti riflette e vorrà chiaramente parlarne con i diretti interessati ma al momento sono in vantaggio Meret e Politano. Per il resto nessuna novità di rilievo: Anguissa oramai è da considerare inamovibile. Al suo fianco Fabian. Dietro spera Manolas ma Rrahmani pare andare verso il posto nell’XI titolare. In settimana si è fermato Petagna Torino, Linetty recupera. Zaza in pole Tifosi e fantallenatori per tanto tempo hanno monitorato le condizioni di Belotti che durate la pausa ha completato la tabella che lo ha riportato a lavorare con la squadra. Forse è ancora presto per pensarlo titolare ma una piccola percentuale resta… Pobega è reduce da un piccolo problema che per fortuna non lo limiterà domenica pomeriggio. L’altra maglia da trequartista andrà a Brekalo dato che Pjaca è fuori causa. Non al meglio sia Linetty che Ricardo Rodriguez

JUVENTUS-ROMA, domenica ore 20:45 Juventus, Dybala a gara in corso Ritorni Dybala al massimo in panchina, Morata per l'Inter Con Morata ancora fuori e Dybala che con tutta probabilità partirà dalla panchina, non ci sono grosse alternative per l’attacco della Juventus. Chi pensa che Kean sia una scelta scontata potrebbe rimanere deluso. Allegri infatti sta pensando a un 4-4-1-1 con Bernardeschi alle spalle dell'unica punta che sarà Federico Chiesa. Alcuni reduci dagli impegni internazionali saranno chiamati subito in campo: Cuadrado a destra e McKennie a sinistra ad esempio. A completare la linea mediana ci sarà sicuramente Locatelli che dovrebbe avere al proprio fianco Bentancur

Roma, assente Smalling. Ansia Abraham La sua gara con l’Inghilterra è finita anzitempo. Tammy Abraham ha rimediato una forte contusione alla caviglia. Insomma, nulla di particolarmente preoccupante ma la punta di Mourinho potrebbe non essere al 100%. Le sue condizioni fisiche, ovviamente, solo sotto la lente d’ingrandimento e il giocatore è monitorato. Chi invece salterà per certo la sfida è Smalling (lesione al flessore della coscia). Pellegrini ha smaltito la febbre, Zaniolo è pienamente recuperato. Sulla sinistra dovremmo rivedere Calafiori dato che Vina tornerà sabato ma Mourinho è quello che ha schierato in un derby un certo Sneijder che aveva messo da poche ore piede a Milano