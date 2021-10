Serie A, il calendario dell'8^ giornata

Inzaghi torna all'Olimpico, dove ha allenato nelle ultime sei stagioni: Lazio-Inter, sabato alle ore 18. Anche per Mourinho si tratta di un ritorno, ma in uno stadio che non lo ha mai amato come quello bianconero: domenica alle 20.45, Juventus-Roma. In testa alla classifica provano ad allungare Napoli e Milan, impegnati rispettivamente con Torino e Verona. Ecco il programma completo

Archiviata la sosta per le nazionali, torna la Serie A con l'ottava giornata. Programma che prevede due big match, con i due allenatori ospiti che tornano in un ambiente che (per motivi completamente differenti) conoscono molto bene: sabato alle 18 sarà la volta di Simone Inzaghi, che per la prima volta da allenatore dell'Inter affronterà la sua Lazio. Sensazioni opposte per Josè Mourinho, che domenica alle 20.45 si ripresenterà nello stadio della Juventus, dove spesso in passato è stato grande nemico. Due scontri diretti dei quali potrebbero approfittare per allungare in testa alla classifica Napoli e Milan, impegnati rispettivamente domenica alle 18 contro il Torino e sabato alle 20.45 contro il Verona. Ecco il programma completo dell'ottavo turno di Serie A.