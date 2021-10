Pioli: "È stata una grande prova di maturità"

È una notte da capolista per il Milan. Grazie alla vittoria contro il Verona, i rossoneri sono primi in classifica almeno per 24 ore, in attesa del match del Napoli contro il Torino. Un piazzamento conquistato al termine di una partita combattuta contro i veneti, una "prova di maturità" secondo Stefano Pioli: "Questa è una grande prova di maturità - spiega l'allenatore rossonero - La maturità serve per avere continuità e restare competitivi fino alla fine. Per pensare in grande dobbiamo pensare prima in piccolo, cioè partita dopo partita". La vittoria di questa sera, dunque, non viene considerata una vittoria scudetto da Pioli: "È un successo importantissimo che vale tre punti - ammette - Sappiamo che il campionato è molto difficile, gli avversari sono fortissimi. Cerchiamo di rimanere competitivi, pensiamo in piccolo".