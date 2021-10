Per la terza partita consecutiva la Juventus non subisce gol e arriva un'altra vittoria, che permette ai bianconeri di fare un altro passo in avanti in classifica. Un successo sofferto, ma importante, come ha riconosciuto Massimiliano Allegri al termine della gara: "E' un buon risultato perchè per la terza volta non abbiamo subito gol. Abbiamo fatto una buona partita, subendo qualche ripartenza da parte loro. E' normale che bisogna ancora crescere, anche perchè quando abbiamo la palla a volte o ci addormentiamo o ci innervosiamo. Ma è una vittoria importante, abbiamo dato un altro colpetto alla classifica e ora pensiamo alla Champions, che sarà un altro impegno importante. La prestazione della Roma? Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata. La Roma avrebbe meritato ampiamente il pareggio perchè ha fatto una buona partita. Sono partite che si giocano sugli episodi che stasera sono andati dalla nostra parte. Però quando giochi da squadra, gli episodi arrivano dalla tua parte. Ma la Roma ha fatto una grande partita e penso sia una delle migliori squadre del campionato".