Il rammarico dell'allenatore giallorosso: "Anche la Juventus ci ha fatto i complimenti nello spogliatoio. Qualche anno fa ho vinto a Torino senza meritare, questa partita dimostra chiaramente che stiamo andando nella direzione giusta". E sugli episodi arbitrali: "Non commento il rigore, i tre minuti di recupero dimostrano un'intenzione" JUVENTUS-ROMA 1-0, GOL E HIGHLIGHTS

Una buona prestazione all'Allianz Stadium che però non basta alla Roma per evitare la sconfitta contro la Juventus. Josè Mourinho ha però solo complimenti per la sua squadra al termine della gara, finita 1-0 in favore dei bianconeri: "Dico solo che ho visto una grande Roma e l'ho detto nello spogliatoio. Ovviamente parliamo di una sconfitta, però posso solo dire grande Roma in tutti gli aspetti. Spero che tutte le parole che abbiamo sentito nello spogliatoio da parte della Juventus vengano dette pubblicamente perchè la mia squadra lo merita. Hanno avuto difficoltà e lo sanno perfettamente perchè sono dei professionisti. Qualche anno fa ho vinto qua senza meritarlo, questa sera abbiamo fatto una partita che dimostra chiaramente la direzione in cui stiamo andando. Una sconfitta è una sconfitta e i numeri dicono zero punti per noi, però la squadra che meritava di vincere ha perso".

"Non commento il rigore, i tre minuti di recupero invece..." leggi anche Vantaggio su rigore, perché andava concesso Mourinho non ha voluto commentare l'episodio del calcio di rigore assegnato alla Roma (con la mancata regola del vantaggio concessa, che avrebbe permesso ad Abraham di realizzare l'1-1), ma ha parlato dei tre minuti di recupero concessi nel finale, per i quali si è lamentato in campo con Orsato: "I tre minuti di recupero sono un qualcosa di ovvio e dimostrano chiaramente un'intenzione. Un'altra cosa è l'episodio del rigore che non voglio commentare. Non ho tutti i dati nelle mie mani, non ho visto e voglio cercare di isolarmi da questo episodio e concentrarmi su quello che la mia squadra ha fatto. Il quarto uomo mi ha detto che non esiste regola del vantaggio su calcio di rigore, a quel punto non ho più voluto discutere".