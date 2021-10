Il giallorosso è stato costretto a uscire al minuto 26 della sfida contro la Juventus, a causa di un trauma in iperflessione al ginocchio sinistro, quello operato più di un anno fa: dalle prime impressioni non dovrebbe trattarsi di un infortunio grave, ma il calciatore si sottoporrà a esami più approfonditi una volta rientrato a Roma

Una partita che era iniziata nel migliore dei modi, con 20 minuti da grande protagonista, e che invece si è conclusa anzitempo per un nuovo infortunio al ginocchio sinistro: lo Juventus-Roma di Nicolò Zaniolo è terminato al minuto 26, quando è stato costretto a lasciare il posto a Stephan El Shaarawy a causa di una trauma in iperflessione al ginocchio già operato dopo la rottura del crociato rimediata ormai più di un anno fa in nazionale. Il giallorosso ha provato a stringere i denti per qualche minuto e rimanere in campo, ma alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca e abbandonare il terreno di gioco dell'Allianz Stadium.