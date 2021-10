Serie A, il calendario del prossimo turno

Roma-Napoli e Inter-Juventus, sono questi i due piatti forti del nono turno di campionato: domenica alle ore 18 la sfida dell'Olimpico, sempre domenica ma alle 20.45 il Derby d'Italia a San Siro. Prima di questi due big match, in campo tutte le altre squadre di vertice del campionato: a partire dal Milan, sabato sera a Bologna, e da Atalanta e Lazio, entrambe impegnate domenica pomeriggio. Ecco il programma completo della prossima giornata

