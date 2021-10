Venezia-Fiorentina, dove vedere la partita in tv

Il weekend di Serie A non è bastato per chiudere l'ottava giornata del campionato 2021/2022. Questo lunedì infatti si giocherà il posticipo tra Venezia e Fiorentina: ultimo match di questo turno di A. I padroni di casa arrivano dal pareggio ottenuto in Sardegna contro il Cagliari (1-1) grazie alla rete del talento statunitense Busio, e cercheranno di ottenere la prima vittoria stagionale tra le mura amiche. La Fiorentina invece è reduce dallo stop interno contro il Napoli (1-2), e in Laguna cercherà riscatto per tenere le ruote delle squadre che lottano per una posizione valida per l'accesso alle prossime competizioni europee.