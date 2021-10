Arbitri Serie A, le designazioni per la 9^ giornata

Sono state rese note questo mercoledì le designazioni degli arbitri per la nona giornata di Serie A che si disputerà il prossimo weekend. I due big match in programma saranno arbitrati da Massa (Roma-Napoli) e da Mariani (Inter-Juventus). Il Milan, che giocherà sabato sera in trasferta a Bologna, troverà Valeri. Atalanta-Udinese a Marinelli, con Orsato in sala Var.