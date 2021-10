Mandragora, intervento ok: torna dopo la sosta

Il centrocampista granata si è operato all'Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna per risolvere una lesione parziale del menisco interno del ginocchio destro: intervento riuscito, tornerà in campo dopo la sosta di metà novembre

È perfettamente riuscito l’intervento chirurgico in artroscopia al quale si è sottoposto quest’oggi Rolando Mandragora . Il centrocampista del Torino si è infortunato la scorsa domenica nella gara contro il Napoli, riportando la lesione del menisco che lo ha costretto all’operazione. "Rolando Mandragora è stato operato dal Professor Stefano Zaffagnini - alla presenza del dottor Daniele Mozzone, responsabile sanitario del Torino Football Club - presso l’Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna. L'intervento, eseguito in artroscopia per risolvere una lesione parziale del menisco interno del ginocchio destro , è perfettamente riuscito", si legge nella nota pubblicata dal club granata.

Rientra dopo la sosta

Il Torino non ha reso noti i tempi di recupero, ma per Mandragora si prevede uno stop di tre settimane: il centrocampista classe 1997 salterà dunque le gare contro Genoa, Milan, Sampdoria e Spezia; il suo rientro in campo è previsto dopo la sosta del campionato, probabilmente per la gara contro l’Udinese del 22 novembre. Fino a questo momento della stagione Mandragora è sceso in campo in tutte le gare di Serie A giocate dal Torino.