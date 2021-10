Verso Inter-Juve, l'analisi di Costacurta e Capello a Sky. VIDEO

Domenica sera è in programma il big match di campionato: come arrivano le due squadre alla sfida dopo gli impegni europei? Capello: "Sarà interessante vedere l'Inter, ora ha un gioco diverso. Mentre la Juve dovrà fare qualcosa in più, non basterà aspettare. Anche se la velocità potrebbe creare dei problemi ai nerazzurri". Costacurta: "Vedo leggermente avanti l'Inter, ma la Juve è molto in fiducia, e ha giocatori che possono risolvere le partite"