Dopo aver esaminato le immagini del centro dell'1-0 in Sampdoria-Spezia, la Lega ha definito il marcatore: è un'autorete di Gyasi e non gol di Antonio Candreva, autore poi del 2-0. Ripercussioni anche... sul fantacalcio

La Lega Serie A ha definito l'autore della rete che ha aperto le marcature in Sampdoria-Spezia 2-1, secondo anticipo della nona giornata di campionato giocato venerdì sera al Ferraris di Genova. Sulla punizione calciata al 15' dal primo tempo da Antonio Candreva c’è stata una deviazione dello spezzino Emmanuel Gyasi, che ha prolungato la traiettoria del pallone ingannando il suo portiere Provedel. Il tocco del numero 11 dello Spezia è stato considerato determinante, in quanto il cross di Candreva non era indirizzato nello specchio della porta, e la Lega ha così assegnato l’autogol a Gyasi.