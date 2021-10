Serie A, le partite e gli orari della 9^ giornata

Si parte venerdì con i due anticipi Torino-Genoa e Sampdoria-Spezia, mentre sabato sono in programma tre partite con il Milan che alle 20.45 fa visita al Bologna. La nona giornata si conclude con le cinque gare di domenica, con i due big match Roma-Napoli e Inter-Juve. Tutto il programma completo del prossimo turno di Serie A

Dopo la tre giorni dedicata alle coppe europee, ritorna la Serie A con la nona giornata di campionato. Dieci partite distribuite tra venerdì 22 ottobre e domenica 24 ottobre, ad anticipare il successivo turno infrasettimanale. E sarà una giornata importante, con tante sfide interessanti e, soprattutto, due big match a conclusione. Nella serata di venerdì si parte con Torino-Genoa alle ore 18.30 e Sampdoria-Spezia alle 20.45. Tre, invece, le partite in programma sabato: alle 15 c'è Salernitana-Empoli, alle 18 Sassuolo-Venezia mentre alle 20.45 scende in campo il Milan, impegnato al Dall'Ara contro il Bologna. La nona giornata si conclude con le cinque partite della domenica. Si parte alle ore 12.30 con Atalanta-Udinese, mentre alle ore 15 ci saranno Fiorentina-Cagliari ed Hellas Verona-Lazio. Tra le 18 e le 20.45, infine, sono in programma i due big match di giornata: all'Olimpico c'è Roma-Napoli, a seguire il Derby d'Italia tra Inter e Juventus a San Siro.