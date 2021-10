Il Bologna rimane in 10 uomini per larga parte del match contro il Milan, poi addirittura in 9 dopo l'espulsione di Soriano. La formazione rossoblù però resiste ed è costretta a capitolare soltanto negli ultimi 10 minuti. Al Dall'Ara finisce 4-2 per il Milan, ma Sinisa Mihajlovic ai microfoni di Sky Sport esprime tutta la propria soddisfazione: "Mi dispiace perchè la partita si è messa così, ma mi sono ripromesso di non parlare più degli arbitri. La mia squadra ha avuto la forza di pareggiare la partita con un uomo in meno e in 9 abbiamo avuto due occasioni per andare in vantaggio. In 11 siamo stati superiori del Milan, i ragazzi devono essere orgogliosi di quello che hanno fatto e hanno dimostrato di essere una squadra forte. Abbiamo perso punti, che è la cosa più importante, ma abbiamo vinto in tutto il resto. Nel gioco, nello spirito, nel coraggio e in tutto quello che ci fa diventare una squadra forte. Dispiace per i ragazzi, ma era dura giocare con due uomini in meno. Ho il rammarico perchè senza il gol di Bennacer non so come sarebbe finita, ma i miei ragazzi non si devono rimproverare nulla. Le espulsioni? Se l'arbitro ha deciso così vuol dire che è giusto...".