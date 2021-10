Partita di grande cuore del Bologna che perde in casa contro il Milan per 4-2 chiudendo il match in nove uomini per le espulsioni di Soumaoro al 20' e di Soriano al 58'. I rossoneri indirizzano la gara con i gol di Leao e Calabria ma subiscono il ritorno del Bologna (autogol Ibra e Barrow), prima di chiudere la sfida con Bennacer e Ibrahimovic nel finale