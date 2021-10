Juric perde Ansaldi: salterà Milan e Sampdoria

"Interessamento distrattivo al bicipite femorale della coscia destra" per l’argentino che lunedì si sottoporrà a nuovi accertamenti. Out almeno 10 giorni, salterà sicuramente le sfide con Milan e Samp

Un nuovo infortunio in casa Torino. Dopo il problema al ginocchio avuto da Rolando Mandragora – intervento perfettamente riuscito nei giorni scorsi, torna dopo la sosta –, Ivan Juric dovrà fare i conti con lo stop di Cristian Ansaldi. L’esterno sinistro argentino, costretto a lasciare il campo al minuto 75’ della sfida vinta contro il Genoa per 3-2, ha riportato un problema al bicipite femorale. "I primi accertamenti eseguiti in data odierna sul calciatore Cristian Ansaldi hanno evidenziato un interessamento distrattivo al bicipite femorale della coscia destra che verrà ulteriormente approfondito nella giornata di lunedì", si legge nella nota pubblicata dalla società granata sul proprio sito web.