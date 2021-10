Atalanta-Udinese, dove vedere la partita in tv

I nerazzurri ospitano l'Udinese al Gewiss Stadium, fischio d'inizio alle ore 12.30: diretta su Sky Sport, tutte le informazioni su come vedere la partita in tv

Dopo la sconfitta in Champions League contro il Manchester United, l' Atalanta torna a pensare al campionato. I nerazzurri saranno impegnati contro l' Udinese al Gewiss Stadium, gara in programma alle ore 12.30. L'obiettivo della squadra di Gasperini è quello di bissare l'ultimo successo ottenuto al Castellani contro l'Empoli, un 1-4 che ha rilanciato l'Atalanta in classifica dopo due gare senza vittoria contro Inter e Milan. I bianconeri, invece, dopo una grande partenza con 7 punti in tre partite, vengono da cinque giornate senza vittoria e da due pareggi consecutivi contro Sampdoria e Bologna.

Dove vedere Atalanta-Udinese in tv

La gara tra Atalanta e Udinese, nona giornata del campionato di Serie A 2021/2022, si giocherà domenica 24 ottobre alle ore 12.30 al Gewiss Stadium di Bergamo. La partita è visibile su Sky Sport Calcio (satellite, digitale terrestre e internet), Sky Sport 251 (satellite e internet); Sky Sport 4K (sul 213 di Sky Q via satellite). Disponibile su Sky Go, anche in HD, e in streaming su NOW. Telecronaca del match affidata ad Andrea Marinozzi, commento tecnico di Nando Orsi. A bordocampo Vanessa Leonardi e Massimiliano Nebuloni.