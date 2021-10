L'amministratore delegato nerazzurro fa chiarezza sulle voci di un presunto interessamento da parte del fondo saudita Pif di acquisire il club: "Ho parlato con Steven Zhang e mi ha rassicurato sulla sua permanenza all'Inter. Non ci sono cose concrete e in ogni caso è una questione che riguarda la nostra proprietà, io mi limito alla gestione"

Da una parte il campo, con la super sfida alla Juventus a San Siro, dall'altra il futuro del club nerazzurro dopo l'estate complicata vissuta dalla proprietà della famiglia Zhang. Sulle voci di un possibile interessamento da parte del fondo saudita Pif per l'acquisizione dell'Inter ha parlato Beppe Marotta a pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Juve: "Non sono azionista, ma in questi giorni ho parlato con Steven Zhang che ha dato rassicurazioni sulla sua permanenza all'Inter. Per quanto riguarda il fondo Pif non ci sono cose concrete, ma la questione riguarda la nostra proprietà. Io mi limito alla gestione e penso a farla nel modo migliore".