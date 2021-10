Dopo il successo sul Bologna, l’ottavo in nove partite di campionato, per Stefano Pioli arrivano buone notizie anche da Theo Hernandez. Il terzino sinistro, indisponibile dallo scorso 13 ottobre causa Covid-19, si è negativizzato ed è dunque pronto a tornare a disposizione dell’allenatore del Milan in vista delle prossime gare. A comunicarlo è proprio la società rossonera sul proprio sito web: "AC Milan comunica che Theo Hernández è risultato negativo al Covid-19". Un’ottima notizia per Pioli, che potrà contare (magari non dall’inizio) su una delle pedine fondamentali del suo scacchiere tattico già a partire dalla prossima gara con il Torino in programma martedì alle ore 20.45. Hernandez, ricordiamo, ha saltato le sfide di campionato contro Verona e Bologna e quella contro il Porto in Champions League.