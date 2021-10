Serie A, il programma delle partite di oggi

Programma ricco in questa domenica di Serie A, cinque le partite in calendario. Si inizia alle 12.30 con Atalanta-Udinese, si chiude con i due big match Roma-Napoli e Inter-Juventus

La nona giornata del campionato di Serie A si chiude con il ricco programma della domenica. Sono ben cinque le partite in calendario, si parte alle ore 12.30 con la sfida del Gewiss Stadium tra Atalanta e Udinese. Alle ore 15, invece, ci sono altre due gare: la Fiorentina ospita il Cagliari al Franchi, mentre la Lazio fa visita all'Hellas Verona al Bentegodi. La nona giornata si chiude con i due big match. Alle ore 18, allo stadio Olimpico, c'è la capolista Napoli, impegnata in casa della Roma. Alle ore 20.45 si chiude con l'attesissimo Derby d'Italia, tra Inter e Juventus.