Aureliano arbitra Milan-Torino: le designazioni

È Gianluca Aureliano l’arbitro designato per arbitrare la sfida tra Milan e Torino in programma martedì sera. A dirigere l’altra capolista, il Napoli impegnato contro il Bologna nel posticipo del giovedì, è stato invece scelto Serra. Toccherà a Sacchi arbitrare Juve-Sassuolo, a Pezzuto Cagliari-Roma, mentre Chiffi sarà il fischietto di Empoli-Inter, ad Ayroldi Fiorentina-Lazio. Tutte le designazioni arbitrali del turno infrasettimanale valido per la decima giornata di Serie A.