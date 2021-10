"I ragazzi hanno avuto una giornata ottima". Pensieri e parole di Gianluca Rocchi, capo degli arbitri, e dei Var, dopo una domenica ad alta tensione. La tensione tra gli arbitri e gli allenatori, con addirittura 4 espulsioni , e la tensione/confusione dopo il rigore del pareggio della Juve. Il tema è sempre lo stesso - quando il Var deve intervenire e quando no - ma non se ne esce se non si smontano due feticci. Il primo è quello della uniformità assoluta delle scelte di fronte al video, visto che a decidere è pur sempre un uomo , il secondo quello del Var che non può intervenire se l'arbitro in campo "ha visto e giudicato", una regola che, semplicemente, non esiste . La decisione del campo prevale solo in caso di dubbio e specialmente quando di un contrasto va valutata l'intensità, che si percepisce meglio in campo, e non la dinamica, che si percepisce meglio al video .

La parola chiave è "negligenza"

Matteo Marani

In Italia l’arbitraggio pesa troppo

Venendo all'esempio pratico di queste ore, perché a Milano il Var interviene e a Roma no? Perché - qualunque cosa abbia visto Mariani - il Var Guida giudica un chiaro ed evidente errore non punire l'intervento di Dumfries, mentre a Roma il Var Di Bello non ritiene tale il mancato intervento di Massa sul contatto Vina-Anguissa. La parolina chiave è "negligenza" che - da regolamento - significa che "il calciatore mostra una mancanza di attenzione nell’effettuare un contrasto o agisce senza precauzione". In pratica, Dumfries è stato considerato palesemente negligente - un caso simile capitò in un Lazio-Fiorentina, protagonisti Caicedo e Pezzella e sempre con Inzaghi a pagarne lo scotto in panchina - mentre il contatto tra Viña e Anguissa per Di Bello è stato sostanzialmente fortuito. Episodi simili? Forse, uguali certamente no, anche perché - come insegnano i più bravi - casi uguali nel calcio non ne esistono. Come non esistono arbitri - e Var - uguali tra loro. Per sensibilità e - ovviamente - per qualità. Ma questo è un altro discorso e non riguarda certo l'ultima domenica.