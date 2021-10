L'allenatore granata spiega le possibili scelte per il match di San Siro: "Farò delle scelte, ma non saranno condizionate dalla prossima sfida contro la Sampdoria. Belotti? Mi aspetto da lui un impegno massimo e ha tutte le qualità per fare un campionato bellissimo. Poi a fine stagione deciderà cosa è meglio per lui" LE PROBABILI FORMAZIONI Condividi:

Reduce dalla vittoria contro il Genoa e da due ottime prestazioni (che però hanno portato a due sconfitte) contro Juventus e Napoli, il Torino guarda con fiducia alla sfida di martedì alle ore 20.45 a San Siro contro il Milan. Lo fa anche Ivan Juric, che nella conferenza stampa della vigilia non abbassa però l'attenzione e vuole provare a fare bottino pieno anche al Meazza: "Noi vorremmo fare risultato naturalmente, ci rendiamo conto che di fronte avremo una squadra completa, composta da giocatori dinamici e moderni, che ha risorse per fare fronte a qualsiasi situazione di gioco. In questo somiglia molto al Napoli. Probabilmente abbiamo qualche punto in meno di quanti meritassimo però il campionato va così e quindi pensiamo a fare bene quello che stiamo preparando. Non farò turnover vero e proprio, farò delle scelte, sì, ma non condizionate dalla prossima con la Sampdoria: pensiamo a trarre il massimo da San Siro".

"Belotti può fare benissimo, poi a fine stagione deciderà lui" leggi anche Pioli: "Kessié ok, Theo a partita in corso" E tra le scelte indicate da Juric, potrebbe esserci anche il rientro dal primo minuto di Andrea Belotti: "Da lui mi aspetto un impegno massimale sino al termine della stagione, questo ci siamo detti e questo so che verrà mantenuto. Confido in un campionato bellissimo da parte sua, ha tutti i mezzi per riuscirci. Poi a fine stagione sarà libero di decidere cosa è meglio per lui. Per quanto riguarda la partita di domani il nostro gioco non cambia a seconda del centravanti, sia Sanabria che Belotti sono bravi e sanno come far girare la squadra".