Un nuovo caso di Covid in Serie A, questa volta in casa Fiorentina: l’attaccante argentino Nico Gonzalez è infatti risultato positivo al tampone. A comunicarlo con una nota ufficiale sul proprio sito web è la stessa società viola: "ACF Fiorentina comunica che nell’ambito dei test preventivi per la rilevazione del Covid-19 è stato riscontrato un caso di positività. Il tesserato in questione è Nico Gonzalez che, asintomatico, è già in isolamento. Il gruppo squadra della Fiorentina entrerà ora, quindi, in bolla e continuerà a seguire tutto l'iter previsto dai protocolli sanitari in accordo con la ASL competente".