Italiano: "Sarri? Tanti si sono ispirati a lui"

"Per cercare continuità dovremo arrivare all'Olimpico con una grande testa, quella avuta contro il Cagliari, che ci ha permesso prima di tutto di fare una grande prestazione poi di ottenere un risultato importante". Così Vincenzo Italiano parlando al sito ufficiale del club viola alla vigilia della sfida contro la Lazio. "E' complicato preparare tante gare ravvicinate, la fatica della partita precedente si fa sentire - ha detto il tecnico viola -. Però siamo in tanti e tutti si devono far trovare pronti: domani abbiamo una partita difficile contro un avversario forte. Sarri? Il suo Napoli dette veramente spettacolo, tutti ricordiamo quella squadra per come si è espressa in Italia. Tanti hanno ammirato e cercato di 'rubare' qualcosa. Ripeto, è un grande allenatore - ha detto ancora Italiano parlando di Sarri -, lo ha dimostrato anche all'estero vincendo con il Chelsea e ancora adesso dimostra di portare idee e identità. Ho grande stima di lui, e so che incontreremo un avversario forte e ben allenato anche se ha perso l'ultima partita. Ne ho viste tante della Lazio, e posso dire che sarà una gara complicatissima". Nella capitale la Fiorentina ha giocato e perso contro la Roma per 3-1 prendendo due reti dopo il momentaneo pareggio di Milenkovic. "L'Olimpico incute timore e può veramente metterti in difficoltà - ha spiegato Italiano- ma siamo preparati e pronti da questo punto di vista. Quella prima giornata fu per noi importante perché disputammo una grande partita. Domani torneremo in uno stadio che ci ha visto protagonisti però stavolta dobbiamo portare via punti e migliorare quanto abbiamo fatto vedere fino ad adesso. Dobbiamo scendere in campo fiduciosi e convinti di fare bene".