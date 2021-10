L’espulsione ricevuta contro il Napoli non gli permetterà di sedere in panchina nella sfida infrasettimanale contro il Cagliari. José Mourinho ci scherza su postando un video sul suo account Instagram che lo ritrae mentre si arrampica su un muretto e si sbraccia per dare indicazioni ai suoi: “Quando non hai il biglietto e vuoi risperatamente vedere una grande partita di calcio”, un meme special da un grande maestro (anche) di comunicazione social

José Mourinho è tornato a ‘parlare’ dopo l’espulsione rimediata nel corso di Roma-Napoli che non gli permetterà di essere in panchina contro il Cagliari. Lo fa con un video postato sul suo account Instagram che ha fatto diventare un vero e proprio… meme. Ritratto alle spalle mentre si sbraccia per dare indicazioni, nei minuti della partita in cui era stato allontanato dal campo, si arrampica sulla vetrata che divide le panchine dalla Tribuna Monte Mario. "Quando non hai il biglietto ma vuoi disperatamente vedere una grande partita di calcio", la simpatica didascalia scelta dallo Special One per accompagnare le immagini. Un altro modo per dimostrare che anche sui social, il portoghese ci sa davvero fare…