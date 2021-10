Probabili formazioni di Milan-Torino

Rossoneri e granata, reduci dai successi del weekend rispettivamente contro Genoa e Bologna, si scontrano a San Siro nel turno infrasettimanale: Pioli recupera Kessié, Pellegri e Theo Hernandez. Juric non può contare su Ansaldi. Calcio d'inizio alle 20.45 BRAHIM DIAZ NEGATIVO AL COVID - TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI Condividi:

Pioli, che condivide l'attico del famoso condominio con Spalletti, gioca per la terza giornata di fila prima del Napoli. Contro Verona e Bologna non ha steccato, guadagnando momenti di primato in solitaria. Uno status che potrebbe riproporsi, per oltre 24 ore, nel caso in cui i rossoneri facessero punti a San Siro contro il Toro. Il calendario prevede infatti Milan-Torino martedì sera e Napoli-Bologna giovedì sera, a 48 ore di distanza. Ecco le novità di formazione per il turno infrasettimanale.

Milan, Pioli recupera Kessié leggi anche Pioli: "Kessié ok, Theo a partita in corso" Rispetto a Bologna un cambio per reparto: Romagnoli, Kessié, Salemaekers e Giroud le novità. Theo Hernandez è tornato a disposizione, nel corso della sua quarantena per la positività al Covid si è allenato in palestra ma contro il Toro partirà dalla panchina, il suo rientro in campo sarà graduale. Brahim Diaz intanto si è negativizzato. Ancora indisponibili Rebic, Messias, Florenzi e Maignan.

MILAN (4-2-3-1) Probabile formazione: Tatarusanu; Calabria, Tomori, Romagnoli, Ballo Touré; Tonali, Kessié; Salemaekers, Krunic, Leao; Giroud. All. Pioli

Torino, Aina al posto di Ansaldi leggi anche Juric: "Voglio il massimo anche a San Siro" Contro il Genoa ha fornito un assist per il gol di Sanabria e poi si è fatto male: Cristian Ansaldi salterà la sfida di San Siro contro i rossoneri. Al suo posto sulla fascia sinistra giocherà Ola Aina. In difesa torna Rodriguez (ex di turno), per il resto si va verso la conferma del solito assetto offensivo, con Belotti che rincorre Sanabria: nelle ultime uscite il Gallo ha messo minuti nelle gambe (contro il Genoa è entrato al 59', nel match precedente a Napoli al 67', sempre dando il cambio al paraguaiano).