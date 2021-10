Mihajlovic: "La squadra sta bene, Arnautovic meno"

Ripartire da quanto di buono visto contro il Milan. Per Sinisa Mihajlovic la sconfitta contro i rossoneri ha lasciato la consapevolezza di un Bologna in crescita, anche in vista del match di giovedì sera contro il Napoli (in diretta su Sky Sport): "I ragazzi si stanno allenando bene e con lucidità - spiega - Quando riesci a giocare alla pari con certe squadre in inferiorità numerica, sicuramente si ha una conferma in più. Dentro la società non abbiamo mai messo in dubbio la loro consapevolezza". Testa quindi al Napoli, un altro test impegnativo con il probabile forfait di Arnautovic: "La squadra sta bene, Arnautovic meno - aggiunge Mihajlovic - Abbiamo due squalificati, e per Marko vediamo in allenamento come andrà, ma non sono molto fiducioso. Poi negli altri ruoli faremo qualche cambio perché c'è bisogno, ma sono sereno perché chi giocherà lo farà bene".